XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,25 EUR +1,58% (14.06.2021, 09:23)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Am vergangenen Freitag habe die K+S-Aktie kräftig zulegen können. Der Grund: Das Analysehaus Stifel habe das Papier des Kasseler Düngemittelherstellers von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 15 Euro angehoben. Heute habe Commerzbank haargenau dasselbe gemacht. Auch Analyst Michael Schäfer sehe den fairen Wert nun bei 15 Euro. Er habe betont, dass die höheren Kalipreise die Konzerngewinne langsam aber stetig anziehen lassen würden. Schäfer habe seine Prognosen für den operativen Gewinn bis zum Jahre 2022 um bis zu 27% angehoben. Damit liege er nun knapp ein Drittel über dem Marktkonsens.Gut möglich, dass die Commerzbank-Studie dem Kurs am Montag erneut Rückenwind verleihen werde. Dass es wieder einen Kurssprung von 7% wie vergangenen Freitag geben werde, sei jedoch eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz könnten mutige Anleger bei der K+S-Aktie, sie kurz vor einem neuen Kaufsignal stehe, weiterhin zugreifen (Stopp: 9,20 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:12,34 EUR +2,36% (14.06.2021, 09:36)