Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,895 EUR +0,69% (19.11.2019, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,90 EUR +0,46% (19.11.2019, 11:11)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (19.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S habe innerhalb von nur zwei Wochen rund 20 Prozent an Wert verloren. Nach den kräftigen Verlusten an den vorangegangenen Handelstagen lege der MDAX-Titel im frühen Handel ganz leicht zu. Sei dies nun der Beginn einer nachhaltigen Gegenbewegung?Gehe es nach den Analysten, die sich regelmäßig mit den K+S-Papierne beschäftigen würden, so sei die Antwort klar: Der Kursrutsch sei übertrieben gewesen. So würden Experten den fairen Wert der Anteile trotz zahlreicher Kurszielsenkungen im Zuge der Prognosekürzung durchschnittlich immer noch auf 14,90 Euro beziffern. Dies liege stattliche 38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend stünden zehn Kaufempfehlungen lediglich drei Verkaufsempfehlungen gegenüber. 14 Analysten würden die K+S-Titel als Halteposition einstufen.Die Analysten würden eher das langfristige Potenzial des Düngemittel- und Salzherstellers sehen - und natürlich auch die enorm günstige Bewertung. So liege die Marktkapitalisierung mit gerade einmal 2,1 Milliarden Euro weit unter dem ausgewiesenen Eigenkapital von zuletzt 4,6 Milliarden Euro. Für langfristig orientierte Investoren könnte sich ein Einstieg bei K+S durchaus als Schnäppchen erweisen.Doch aktuell belaste die K+S-Akten einfach das schwache Marktumfeld mit sinkenden Kalipreisen. Gepaart mit der hohen Verschuldung, die der Konzern vor allem durch den Bau der strategisch wichtigen Bethune-Mine in Kanada aufgebaut habe, sei dies ein gefährlicher Cocktail, der einfach vielen Anlegern nicht schmecke.Anleger sollten daher weiter an der Seitenlinie verharren, den aber durchaus spannenden MDAX-Titel auf der Watchlist belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link