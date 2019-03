Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nachdem das Papier des Kasseler Konzerns im Zuge der soliden Zahlen und des optimistischen Ausblicks auf das laufende Jahr kräftig habe zulegen können, sei es zuletzt im Zuge des schwachen Marktumfelds auch für den MDAX-Titel deutlich abwärts gegangen. Heute ziehe die K+S-Aktie wieder etwas an. Hintergrund sei die Meldung über einen neuen Deal.Die K+S AG treibe ihren langfristigen Unternehmensumbau weiter voran und sichere sich den Zugriff auf Spezialdünger in Australien. Mit dem australischen Unternehmen Kalium Lakes sei eine Vereinbarung über zehn Jahre zur Abnahme von bis zu 90.000 Tonnen Kaliumsulfat (SOP) pro Jahr abgeschlossen worden. Das sei noch mehr als im Zuge einer Absichtserklärung im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt.K+S dürfte den Gewinn im laufenden Jahr kräftig steigern. Die wichtige Bethune-Mine dürfte den Ausstoß in den kommenden Jahren weiter hochfahren und das zu deutlich geringeren Kosten als die Bergwerke in Deutschland. Die Perspektiven seien daher gut. Vor diesem Hintergrund erscheine die aktuelle Bewertung mit einem 2020er-KGV von 10 und einem KBV von 0,7 zu niedrig. Risikobewusste Anleger könnten deshalb weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)