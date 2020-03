XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,662 EUR +7,64% (13.03.2020, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,682 EUR +7,21% (13.03.2020, 14:23)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF), senkt aber das Kursziel von 14,40 auf 8,50 Euro.Die Zahlen des Kasseler Konzerns für das Jahr 2019 hätten im Rahmen des Managementausblicks gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Erfreulich sei dabei der erstmals seit sechs Jahren wieder positive freie Cashflow gewesen. Die Verschuldung, die sich im Zuge hoher Investitionen zum Aufbau des kanadischen Kaliwerks Bethune deutlich erhöht habe, habe zwar reduziert werden können. Das Tempo des Schuldenabbaus sei allerdings zu gering, so dass die Trennung von Geschäftsteilen notwendig geworden sei. Hier könne der angekündigte vollständige Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts einen Befreiungsschlag bringen. Nur verhalten seien dagegen die Perspektiven für das operative Geschäft im laufenden Jahr. Zudem bestünden erhebliche Unsicherheiten, zu denen zuletzt die noch nicht vorherzusagenden Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie hinzugekommen seien. Hoffnung bestehe aber, dass der von China im September 2019 verhängte Importstopp für Kaliumchlorid demnächst aufgehoben werde.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat zwar sein Kursziel für die K+S-Aktie - nicht zuletzt in Anpassung an die aktuelle Börsensituation - deutlich von 14,40 auf 8,50 Euro reduziert, seine Kaufempfehlung für das Wertpapier aber in einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: