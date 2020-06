XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

7,162 EUR +1,04% (10.06.2020, 09:17)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

7,13 EUR +1,11% (10.06.2020, 09:32)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die zuvor über Monate hinweg gebeutelte Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S habe in den vergangenen Handelstagen kräftig Boden gut gemacht. Ausgehend vom Corona-Tief bei 4,50 Euro habe der MDAX-Titel zwischenzeitlich knapp 60 Prozent zugelegt. Ob sich die Erholung weiter fortsetzen könne, könnte sich heute entscheiden.Denn ab 10:00 Uhr stelle sich der Vorstand des Kaliproduzenten seinen Aktionären. Dann finde die Hauptversammlung statt, die wegen der Corona-Pandemie nur online abgehalten werde. Nach der Rede von K+S-Chef Burkhard Lohr solle es eine Fragen- und Antwortenrunde geben. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel stehe vor großen und zahlreichen Herausforderungen: K+S wolle aufgrund seiner hohen Verschuldung von zuletzt über drei Milliarden Euro sein amerikanisches Salzgeschäft verkaufen.Gleichzeitig seien die Entsorgungsprobleme größer geworden: K+S habe im April erklärt, die mit der Politik vereinbarte Absenkung der Salz-Werte in Werra und Weser nicht einhaltbar zu können. Die Entsorgung von Salzabwässern sei maßgeblich für die Produktion im hessisch-thüringischen Kalirevier. Durch eine Einstufung als systemrelevant habe K+S in der Corona-Krise weiter produzieren können. Trotzdem müssten auch die Aktionäre Federn lassen: Der Vorstand wolle die eigentlich vorgeschlagene Dividende von 15 Cent je Aktie auf 4 Cent je Aktie senken, um sich die Möglichkeit eines Darlehens der staatlichen KfW-Bank offen zu halten - ein sinnvoller Schritt angesichts der hohen Nettoverschuldung, welche das Unternehmen seit dem Bau der (strategisch absolut sinnvollen) Bethune-Mine in Kanada vor sich herschiebe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: