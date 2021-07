Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (01.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Kalipreise würden ihre Rally weiter fortsetzen. Innerhalb von wenigen Monaten sei es für sie um fast 100% nach oben gegangen. Dies spiele natürlich den Produzenten des wertvollen Düngemittels voll in die Karten - wie etwa K+S. Daher habe Christian Faitz vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux den fairen Wert des Titels auf 22 Euro angehoben, was knapp 100% über dem Kursniveau bei Veröffentlichung der Studie gelegen habe. Zuvor habe sein Kursziel noch bei 13 Euro gelegen. Faitz habe diesen bemerkenswerten Schritt mit der aktuell kräftigen Erholung des Kalimarktes begründet. Außerdem habe er den deutlichen Schuldenabbau des Kasseler Konzerns gelobt.K+S habe in dieser Woche mitgeteilt, Anleihen im Nennwert von 560 Mio. Euro zurückgekauft zu haben. Ursprünglich seien eigentlich nur etwa 450 Mio. Euro angepeilt gewesen. Das Kapital für den Rückkauf stamme aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts für 2,6 Mrd. USD."Der Aktionär" sei für die K+S-Aktie ebenfalls optimistisch gestimmt. Mutige könnten bei dem Papier weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 9,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:11,61 EUR +1,13% (01.07.2021, 09:33)