XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,495 EUR +2,21% (05.07.2021, 11:37)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,585 EUR +2,94% (05.07.2021, 11:52)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (05.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Es wird allmählich schwindelerregend: Die Kalipreise würden aktuell fast kein Halten mehr kennen. In den USA wurden neue 10-Jahres-Hochs markiert und in Brasilien sei die Rally sogar noch bemerkenswerter. Während die Preise in Nordamerika zum Teil noch deutlich unter der Marke von 600 USD pro Tonne notieren würden, sei diese Marke im größten südamerikanischen Land nun geknackt worden. Damit habe sich der Kalipreis dort innerhalb weniger Wochen um 50% verteuert. Seit Jahresbeginn seien es nun fast 140%.Auch wenn dieser Hype sicherlich wie stets am Rohstoffmarkt früher oder später enden werde, sei das aktuelle Geschehen natürlich für die Düngemittelhersteller eine erfreuliche Entwicklung. So hätten in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Analysten ihre Gewinnschätzungen für K+S & Co anheben müssen.Auch bei der K+S-Aktie lohne sich ein Blick auf den Chart. Der MDAX-Titel stehe nun wieder kurz vor einem neuen Kaufsignal.