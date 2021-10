Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach wie vor einsteigen.Der Düngemittelriese K+S habe in dieser Woche seine Gewinnprognose erneut angehoben. Daraufhin hätten die ohnehin schon sehr bullish gestimmten Experten von Kepler Cheuvreux ihre Kursziele erneut kräftig angehoben (und sähen nun nahezu Verdopplungspotenzial).Nun folge ein weiterer bemerkenswerter Analystenkommentar, diesmal aus dem Hause Warburg Research. Deren Analyst Oliver Schwarz sei nun für die MDAX -Titel deutlich zuversichtlicher gestimmt. So habe er die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Darüber hinaus sei der faire Wert von 9 auf 17 Euro fast verdoppelt worden. Er begründe diesen Schritt damit, dass sich mittlerweile die Kalipreise auf dem wichtigen brasilianischen Markt innerhalb eines Jahres in etwa verdreifacht hätten. Daher sehe er K+S gut gerüstet, um die höheren Logistik und Energiepreise mehr als kompensieren zu können. Er rechne mit einem deutlichen Gewinnanstieg."Der Aktionär" sei ebenfalls zuversichtlich für die K+S-Aktie gestimmt. Das aktuelle Marktumfeld spiele dem MDAX-Konzern voll in die Karten. Das Chartbild sei bullish und die Bewertung mit einem KGV von 9 und einem KBV von 0,9 immer noch günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: