Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,285 EUR -6,60% (11.11.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,30 EUR +0,43% (10.11.2021)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig.(11.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.K+S habe heute seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt - und diese hätten sich wirklich sehen lassen können. Denn hohe Düngerpreise würden für satte Erträge beim MDAX-Konzern sorgen. So würden die Agrarmärkte schon länger boomen, weshalb Landwirte bereit seien, mehr Geld für Dünger auszugeben. Zudem habe das Auftausalzgeschäft zuletzt von einem überdurchschnittlichen Frühbezug durch die Kunden profitiert, wie K+S am Donnerstag in Kassel mitgeteilt habe.Die Ende Oktober angehobene Prognose für den operativen Gewinn im Kerngeschäft habe K+S-Chef Burkhard Lohr bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal bestätigt.Der Konzernumsatz sei von Juli bis Ende September im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 746 Millionen Euro gestiegen. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien davon 121 Millionen Euro hängengeblieben. Das sei die Hälfte mehr als im Vorjahreszeitraum und in etwa so viel wie von Analysten im Durchschnitt erwartet. Ohne einen Einmaleffekt von 56 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum hätte sich das EBITDA sogar mehr als vervierfacht.Für das Gesamtjahr kalkuliere der MDAX-Konzern mit einem operativen Gewinn in Höhe von rund 630 Millionen Euro. Seit Ende Oktober nicht mehr im Ausblick enthalten sei zuvor erwarteter Beitrag von 200 Millionen Euro aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks durch K+S und die Remondis-Tochter Remex. Grund sei eine sich hinziehende Prüfung der Transaktion durch die Kartellwächter.CEO Dr. Burkhard Lohr habe betont: "Wir profitieren auch weiterhin von der anhaltend positiven Marktlage und unserer verbesserten operativen Performance an den Produktionsstandorten." Er habe hinzugefügt: "Neben der Anhebung unserer EBITDA-Prognose erwarten wir in diesem Jahr auch einen ausgeglichenen Freien Cashflow.""Der Aktionär" bleibt für die Aktie des Düngemittelriesen nach wie vor optimistisch gestimmt. Mutige können beim günstig bewerteten MDAX-Titel weiterhin zugreifen (Stopp: 10,90 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2021)Mit Material von dpa-AFX