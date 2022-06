XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (09.06.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF), senkt aber das Kursziel von EUR 34 auf 28,70.K+S habe im Auftaktquartal 2022 von einem weiterhin günstigen Marktumfeld profitiert. Zur Ergebnisverbesserung hätten vor allem die höheren Absatzpreise beigetragen, welche im Zuge der geopolitischen Spannungen bzw. des Russland-Ukraine-Konflikts gut unterstützt geblieben seien. Die hervorragenden Marktbedingungen würden sich auch in der Aufwärtsrevision der Prognose für das Gesamtjahr widerspiegeln, welche die gestiegenen Energiekosten bereits berücksichtige. Auch im Falle einer hoffentlich bald einkehrenden Waffenruhe rechne RBI mit keiner baldigen Rücknahme der Sanktionen bzw. Rückkehr russischer und weißrussischer Kali-Produzenten, weshalb das Marktumfeld für europäische Produzenten wie K+S weiterhin günstig bleibe.Nach dem Kursrückgang in den letzten Wochen sieht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), die K+S-Aktie wieder attraktiv bewertet und ändert seine Empfehlung von "halten" auf "kaufen". Das Kursziel von EUR 28,70 (zuvor: EUR 34) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der K+S-Aktie berücksichtige in puncto Kurs-Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 25%, welcher uns hinsichtlich der historischen Beobachtung als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 09.06.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:24,64 EUR -1,79% (09.06.2022, 16:07)