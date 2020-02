Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (27.02.2020/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analysten Rikin Patel und Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg:Rikin Patel und Sebastian Bray, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) und senkt das Kursziel von 10 auf 6,50 Euro.Eine sinkende Kalinachfrage habe bereits im vergangenen Jahr die Erwartungen gedämpft und das Papier des Kasseler Konzerns auf Rekordtiefs geschickt, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts struktureller Herausforderungen im Kalimarkt dürften die Erwartungen auch 2020/21 weiter sinken. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung bei K+S werde einen Anstieg des freien Cashflows verhindern. Die Verschuldung bleibe damit hoch und die Bewertung unter Druck.Rikin Patel und Sebastian Bray, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die K+S-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 10 auf 6,50 Euro reduziert. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:7,622 EUR -4,82% (27.02.2020, 11:25)