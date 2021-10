Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,935 EUR +1,25% (29.10.2021, 15:38)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,965 EUR +1,22% (29.10.2021, 15:25)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (29.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits seit einigen Jahren würden die Anteilscheine von K+S zu den am stärksten geshorteten Aktien im HDAX zählen. Und über einen langen Zeitraum hätten die Hedgefonds, die auf fallende Kurse des Düngemittelriesen gewettet hätten, auch ordentliche Gewinne eingefahren. Dies habe sich spätestens in diesem Jahr aber nachhaltig geändert.Denn die K+S-Papiere hätten sich nun kräftig verteuert - mehr als 80 Prozent seit Jahresbeginn. Daher hätten viele Fondsmanager bis Ende Juli ihre Short-Positionen glattgestellt. Laut den Daten von shortsell.nl habe die Shortquote zuletzt aber immer weiter angezogen und belaufe sich nun auf 5,75 Prozent.Der "Erfolg" der Shorties in den vergangenen Wochen sei aber überschaubar gewesen: Die K+S-Anteile hätten in dieser Woche ein neues 2-Jahres-Hoch markiert. Gut möglich, dass es im Zuge des jüngsten Kaufsignals nun weiter nach oben gehe. Für die zuletzt ohnehin schon gebeutelten Shortseller wäre das natürlich ein richtig übles Szenario. Denn womöglich würden dann erneut einige Hedgefonds dazu gezwungen sein, ihre Positionen glattzustellen und durch den Kauf von K+S-Aktien die Rally zusätzlich zu befeuern.Die Aktie von K+S bleibe also weiterhin ein heißes Eisen. Daher sollten nach wie vor nur Mutige bei der immer noch günstig bewerteten K+S-Aktie zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Das Investment sollte dabei mit einem Stopp bei 10,40 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link