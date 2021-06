Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (28.06.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von "Verkauf" auf "Halten" hoch.Der Umsatz sei in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 13% auf EUR 733 Mio. gestiegen, wobei das Kundensegment Landwirtschaft EUR 469 Mio. und das Kundensegment Industrie+ EUR 264 Mio. beigesteuert habe. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 27% auf EUR 126 Mio. zugelegt. Wegen der in Europa im letzten Winter vergleichsweise kühlen Witterung habe vor allem das Auftausalzgeschäft kräftig angezogen. Verbesserte Rahmenbedingungen seien auch im Agrarsektor zu beobachten gewesen, wo die gestiegenen Preise für Feldfrüchte die Landwirte zur Ausbringung höherer Mengen an Dünger bewogen hätten. Dementsprechend habe sich die Absatzmenge hier um 6% auf zwei Millionen Tonnen erhöht.Aufgrund der erfreulichen Entwicklung habe K+S die Preisannahmen für die Bewertung der Kali-Sachanlagen angepasst, woraus sich im ersten Quartal eine Werterhöhung in der Höhe von EUR 180 Mio. ergebe. Des Weiteren ergebe sich aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks, in dem K+S sein Entsorgungsgeschäft mit dem der Remondis-Tochter Remex bündle, ein einmaliger Buchgewinn von EUR 200 Mio.Der Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts für USD 3,2 Mrd. spüle nach Berücksichtigung von Schulden und Barmitteln rund EUR 2,6 Mrd. in die Kassen. Den Erlös setze K+S zur Schuldenreduktion ein bzw. kaufe eigene Anleihen zurück. Zudem habe K+S eine Kreditlinie über EUR 350 Mio. bei der Förderbank KfW gekündigt, welche im Zuge der Corona-Pandemie vereinbart worden sei. Die im Konzern benannte Operative Einheit Americas habe im Wesentlichen K+S Chile, die im Jahr 2006 erworbene und unter dem früheren Namen bekannte SPL, die im Jahr 2009 akquirierte Morton Salt (USA) sowie Windsor Salt Ltd. (Kanada) beinhaltet. Der Umsatzanteil der Einheit Americas habe sich im Jahr 2020 auf 34% belaufen.Für das Gesamtjahr 2021 habe K+S seinen Ausblick angehoben und rechne inkl. Reks-Effekt nunmehr mit einem Anstieg des EBITDA auf EUR 500 bis 600 Mio. nach zuvor EUR 440 bis 540 Mio.Mit dem hohen Verkaufspreis für das amerikanische Salzgeschäft habe K+S die Schuldenproblematik lösen können. Ob das verbleibende Geschäft in Zukunft profitabel sein werde, hänge neben operativen Fortschritten stark von der Entwicklung der Kali-Marktpreise ab. Letztere hätten durch den generellen Rohstoff-Boom Aufwind erfahren. Auf die zu Jahresbeginn winterliche Witterung dürfte eine erhöhte Nachfrage bei Auftausalz folgen, um die Lager für den nächsten Winter wieder entsprechend aufzufüllen. Die Anhebung des Ausblicks stimme zuversichtlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.