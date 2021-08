Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (18.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Kurz nachdem der MDAX-Titel ein neues Jahreshoch erreicht habe, sei der Kurs auf Tauchstation gegangen. Den starken Halbjahreszahlen und der Prognoseanhebung sei das altbekannte, aber natürlich immer wieder ärgerliche "sell on good news" gefolgt. Zudem habe es gestern eine Meldung gegeben, welche sämtliche Branchentitel wie K+S oder Nutrien belastet habe.Der Bergbauriese BHP angekündigt, dass man eine riesige Investition zum Aufbau einer Kalimine in Kanada tätigen wolle. Die Sorge vor einem möglichen Überangebot habe die Kurse von K+S & Co einknicken lassen - trotz der Tatsache, dass der Produktionsstart von BHPs neuer Mine wohl erst 2027 erfolgen werde.Dementsprechend entspannt habe sich Nutrien-CEO Ken Seitz gezeigt, der betont habe: "Es wird ein weiteres Jahrzehnt dauern, bis Jansen eine signifikante Produktion hat." Der kanadische Kaliriese rechne damit, dass die weltweite Nachfrage bis zum Jahre 2030 durchschnittlich um zwei bis drei Prozent p.a. wachsen werde.Auch DER AKTIONÄR bleibe für den Kalimarkt und die K+S-Aktie optimistisch gestimmt.Mutige Anleger können bei der mit einem KGV von 8 und einem KBV von 0,7 sehr günstig bewerteten Aktie weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stoppkurs bei 9,50 Euro sichere das Investment nach unten ab. (Analyse vom 18.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link