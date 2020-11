XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,242 EUR +1,83% (11.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,042 EUR -3,33% (12.11.2020, 09:11)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (12.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Niedrige Düngerpreise hätten die Geschäfte des Kali- und Salzherstellers auch in Q3 belastet. Zudem habe K+S, wie bereits bekannt, u.a. wegen langfristig vorsichtigerer Kali-Preiserwartungen rund zwei Milliarden Euro abschreiben müssen, so dass unter dem Strich beim bereinigten Konzernergebnis ein dickes Minus in fast der gleichen Höhe stehe. Bei der Restrukturierung sehe der Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr den Konzern derweil auf Kurs.Der Umsatz sei von Juli bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 9 Prozent auf 822 Mio. Euro gesunken, wie K+S am Donnerstag bekannt gegeben habe. Das EBITDA sei zwar um fast ein Fünftel auf 96 Mio. Euro geklettert, das habe aber an einem positiven Sondereffekt im Zusammenhang mit dem Konzernumbau gelegen. Der Umsatz habe damit etwas unter der durchschnittlichen Schätzung von Analysten, das operative Ergebnis auch wegen des Sonderbeitrags darüber gelegen.Für 2020 stelle Lohr inklusive Restrukturierungskosten weiter einen operativen Gewinn von rund 480 Mio. Euro in Aussicht. Dabei setze er auf eine leichte Erholung der Preise für Kali-Standarddünger im Vergleich zum dritten Jahresviertel sowie auf weitgehend stabile Preise für Spezialdünger. Lohr strebe zudem weiter einen in etwa ausgeglichenen bereinigten freien Mittelzufluss an. Der MDAX-Konzern wolle also kein Geld verbrennen.Wer daran glaube, könne bei der K+S-Aktie weiter zugreifen. Das Papier bleibt aber ausnahmslos für mutige Investoren geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Position sollte nach wie vor mit einem Stopp bei 4,90 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: