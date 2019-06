Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (05.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Es habe alles so gut ausgesehen: Bis Mitte April habe alles darauf hingedeutet, als könne sich der Kurs des Kasseler Konzerns nachhaltig erholen. Doch ausgerechnet BHP, einer der größten Rohstoffproduzenten weltweit, habe mit seinem alles andere als rosigen Ausblick auf den Kalipreis die Erholung kaputtgemacht. Mittlerweile würden sich die Blicke bei K+S wieder nach unten richten. Eine wichtige Unterstützung hätten die Bullen bislang verteidigen können.Anleger sollten sich aktuell auf die Charttechnik konzentrieren, da die nächsten Zahlen von K+S noch bis August auf sich warten lassen würden. Gelinge es den Bullen, die Unterstützung bei 14,80/15 Euro weiter zu verteidigen, dann sei eine technische Gegenbewegung bis in den Bereich von 17,50 Euro durchaus möglich. Allerdings würde erst ein Ausbruch über das Jahreshoch aus dem April auch die mittelfristige Zeitebene wieder bullisher gestalten, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:15,815 EUR +0,60% (05.06.2019, 10:56)