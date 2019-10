Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,585 EUR -1,95% (17.10.2019, 16:18)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,605 EUR -2,40% (17.10.2019, 16:05)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (17.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Auch gestern habe es sie wieder gegeben: Die beinahe tägliche negative Analystenstudie zu K+S. Nachdem der Düngemittelhersteller seit dem 23. September lange unter der Prognosesenkung gelitten habe, würden sich die Experten nun vor allem das schwache Kalipreisniveau vorknöpfen. Dennoch würden sie noch Potenzial sehen.Die Chancen für steigende Kurse stünden relativ gut. Denn mittlerweile hätten nahezu alle Experten die jüngsten Entwicklungen bei K+S in ihre Schätzungen eingearbeitet und Einstufungen und Kursziele dementsprechend angepasst.Zuletzt hätten die Analysten vor allem auf die wenig berauschende Entwicklung der Kalipreise in den wichtigen Märkten in Amerika reagiert.Das Positive: Trotz der zum Teil deutlichen Senkungen liege das durchschnittliche Kursziel mit nun 16,08 Euro immer noch satte 27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Derzeit würden nur drei der 28 Experten, die sich regelmäßig mit dem MDAX-Titel befassen würden, zum Verkauf raten, zehn würden den Kauf empfehlen, 15 Analysten würden die K+S-Papiere mit "halten" einstufen.Auch "Der Aktionär" ist für die K+S-Aktie mittel- bis langfristig zuversichtlich gestimmt. Aktuell drängt sich angesichts des angeschlagenen Charts und der schwierigen Marktlage aber noch kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link