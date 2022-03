Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,49 EUR -0,40% (22.03.2022, 09:53)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,84 EUR +0,65% (22.03.2022, 09:39)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (22.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits seit vielen Monaten haussiere die K+S-Aktie aufgrund steigender Kalipreise. In den zurückliegenden Wochen habe sich der positive Trend noch zusätzlich verstärkt - und im gestrigen Handel sei es mit den zuvor jahrelang schwach gelaufenen MDAX-Titeln noch einmal richtig steil aufwärts gegangen. Der Grund hierfür liege in Kanada.Denn dort würden die Arbeiter der Canadian Pacific Railway streiken. Und dies wiederum befeuere die ohnehin schon vorhandenen Sorgen der Börsianer, dass sich eine Knappheit am Kalimarkt weiter verschärfen könnte. Denn bedingt durch verschiedene Sanktionen seien die Exportmöglichkeiten bereits von zwei der vier weltgrößten Kaliproduzenten Uralkali (Russland) und Belaruskali (Weißrussland) bereits eingeschränkt. Belaste der Streik der für den Transport von Düngemitteln wichtigen Eisenbahngesellschaft nun auch noch die beiden anderen großen Kaliproduzenten Nutrien und Mosaic, so könnten die Preise weiter anziehen.Dementsprechend sei es gestern mit der K+S-Aktie wieder einmal kräftig nach oben gegangen. Um satte neun Prozent habe sich der Titel verteuert. Seit Jahresanfang belaufe sich das Plus nun schon auf 92 Prozent. Inzwischen hätten die Anteilscheine aber auch schon eine regelrechte Fahnenstange ausgebildet. In der Regel würden auf derartige Formationen über kurz oder lang meist deutliche Korrekturbewegungen folgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: