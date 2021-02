Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Meldung, dass die Bafin überprüfen wolle, ob der Kasseler Konzern eine im Herbst 2020 getätigte Abschreibung womöglich schon für den Jahresabschluss 2019 hätte vornehmen müssen, habe die K+S-Aktie gestern einbrechen lassen. Für die meisten Analysten sei dies allein aber noch kein Grund, an ihrem bisherigen Anlagevotum etwas zu ändern.Angesichts der hohen Verschuldung sowie der volatilen und historisch betrachteten immer noch relativ niedrigen Kalipreise sei die K+S-Aktie schon immer ein sehr heißes Eisen gewesen. Durch die Bilanzprüfung der BaFin werde der MDAX-Titel natürlich noch einmal wesentlich spekulativer. Für konservative Anleger sei die K+S-Aktie deshalb nach wie vor ungeeignet. Mutige Anleger, welche die Papiere bereits im Depot hätten, könnten an Bord bleiben, sollten jedoch unbedingt den Stopp bei 7,50 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2021)