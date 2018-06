Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie im überverkauften Terrain - AktienanalyseVorübergehende Probleme beim Kaliwerk in Kanada und ein schwacher Gesamtmarkt schickten die Aktie von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) Richtung Süden. Unserer Einschätzung nach ist der jüngste Kursrückgang aber übertrieben, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst habe die Bahn in Kanada gestreikt - Pech. Dann habe die Produktion im kanadischen Werk Bethune aus Sicherheitsgründen geruht - ein Schornstein habe repariert werden müssen. Kurzum: Es sei nicht alles nach Plan im kanadischen Kaliwerk in den letzten Tagen gelaufen. K+S rechne laut Medienberichten aufgrund dessen mit einer Belastung des Ergebnisses im zweiten Quartal. Doch: Andererseits halte K+S laut Medien weiterhin an der Jahresprognose fest. Heiße: Für das Geschäftsjahr 2018 erwarte man unverändert einen spürbaren Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle zudem deutlich über den Werten des Vorjahres liegen.Die Aktie der im MDAX notierten K+S werde aktuell mit einem für 2019 geschätzten Gewinnvielfachen von 12,0 gehandelt. Somit scheine das Papier noch moderat bewertet und keineswegs zu teuer. Zudem notiere die Aktie sogar leicht unter Buchwert, welcher sich auf 21,74 Euro je Anteilsschein belaufe. Dies unterstreiche die These, dass die Aktie von K+S auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet sei.Die Aktie von K+S bewege sich aktuell in einem seit 2016 bestehenden Aufwärtstrend, welcher bei etwa 20,50 Euro verlaufe. Das aktuelle Jahrestief sei bei 20,32 Euro markiert worden. Zudem befindet sich die Aktie nach dem doch recht heftigen Kursrückschlag der vergangenen Tage im überverkauften Terrain, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.06.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:20,59 EUR -0,91% (27.06.2018, 11:19)