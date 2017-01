ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. K+S fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von rund 4,2 Mrd. Euro und ein EBIT von 782 Mio. Euro. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s. (18.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie strebt weiter gen Norden! ChartanalyseDie in den letzten Jahren stark strapazierte Aktie des Düngemittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) arbeitet bereits seit Mitte 2013 an einem größeren Boden um 15,00 Euro herum - zwischenzeitlich gelang es im Juli 2015 sogar auf ein Zwischenhoch von 40,28 Euro anzusteigen, jedoch fiel die Aktie anschließend wieder auf ihre Tiefs aus 2013 um 15,02 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch dieser langwierige Prozess gestalte sich zunehmend als größere Bodenbildungsphase, der auf Sicht der kommenden Jahre eine größere Trendwende erahnen lasse. Ein wichtiger Schritt sei hierbei Anfang Dezember letzten Jahres vollzogen worden, als das Wertpapier über die mittelfristige Abwärtstrendkanalbegrenzung seit Mitte 2015, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis ausgebrochen sei. Das habe im weiteren Verlauf Kursgewinne an den darüber liegenden Horizontalwiderstand von 23,00 Euro zur Folge gehabt - aber auch diese Hürde habe mit Leichtigkeit aus dem Weg geräumt werden können.Der eindeutige Ausbruch über die markante Hürde von 23,00 Euro habe in der Akte von K+S jetzt direktes Kurspotenzial freigesetzt, welches sich auf kurzfristiger Basis bis in den Bereich von zunächst 25,00 Euro erstrecken dürfte. Darüber wird schließlich ein Angriff auf die Zwischenhochs aus November 2015 bei 27,99 Euro denkbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.01.2017)Börsenplätze K+S-Aktie:23,88 EUR +1,10% (18.01.2017, 10:56)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:23,854 EUR +0,96% (18.01.2017, 11:10)