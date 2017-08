ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (21.08.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kasseler Konzern habe seine Aktionäre enttäuscht. Die K+S-Aktie stehe kurz vor einem großen Verkaufssignal, mit dem eine Topbildung abgeschlossen werden könnte.K+S kämpfe mit schwierigen Marktbedingungen, was in den Geschäftszahlen nach wie vor deutlich zum Ausdruck komme. Zwar habe der Kali- und Salzherstellerin den ersten sechs Monaten 2017 den Umsatz steigern können, aber das operative Ergebnis sei stark gesunken.Eine letzte Hoffnung für die K+S-Aktie wäre, dass sich der aktuelle Kursrücksetzer als falscher Ausbruch nach unten entpuppe und die Marke von 20,70 Euro schnell zurückerobert werden könne. Fundamental scheine das nicht ausgeschlossen, da die neue Mine in Kanada und eine langsamere Besserung der Marktbedingungen im Jahr 2018 für eine deutliche Erholung der Geschäftszahlen sorgen könnte. Wir empfehlen für bestehende Positionen einen engen Stop-Loss, für Neuengagements sollte zunächst prozyklisch das Rebreak abgewartet werden, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:19,76 EUR -1,22% (18.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:19,787 EUR -0,59% (16.08.2017, 22:25)