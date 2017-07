Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (20.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktionäre von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) mussten in den vergangenen zwei Jahren ein tiefes Tal der Tränen durchlaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während der Gesamtmarkt von Rekord zu Rekord geeilt habe, stehe bei den Papieren des Düngerherstellers ein Verlust von rund 40 Prozent zu Buche. Der kanadische Konkurrent Potash habe versucht, K+S zu übernehmen. Doch der im Raum gestandene Preis von 41 Euro pro Aktie habe den Deutschen damals nicht gereicht. Daraufhin brach Potash Mitte 2015 den Versuch ab - und der Aktienkurs ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Den Kursverfall beschleunigt habe der anhaltende Preisverfall in der Düngerbranche. Hinzugekommen seien Produktionsausfälle von K+S infolge von Entsorgungsengpässen bei Abwasser. All die Probleme hätten im vergangenen Jahr in einen Umsatzeinbruch von 17 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro gemündet. Unter dem Strich sei ein bereinigter Gewinn von 131 Mio. Euro geblieben, nach 542 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Doch nun keime neue Hoffnung auf. Seit den Tiefstständen im vergangenen Oktober habe sich der Kurs um rund die Hälfte nach oben arbeiten können.Gleich mehrere Kurstreiber würden bei K+S derzeit wirken. Da sei zum einen die Aussicht auf steigende Preise in der Kalibranche. Mitte Juni hätten Gerüchte über eine Neuauflage der Vertriebsvereinbarung zwischen Uralkali und Belaruskali die Runde gemacht, die 2013 beendet worden sei. Das habe damals die gesamte Branche in Aufruhr versetzt und die Aktienkurse kräftig belastet. Solch eine erneute Vertriebsgesellschaft käme laut Analyst Michael Schäfer von der Commerzbank den Anbietern in der Branche zugute. Sie würden gegenüber wichtigen Abnehmern wie China, Indien und Brasilien an Stärke gewinnen. Allerdings habe es bereits eine Reihe solcher Ankündigungen gegeben, die letztendlich zu wenig geführt hätten, habe er zu bedenken gegeben.Auch eine Übernahme von K+S sei noch nicht vom Tisch. Schließlich befinde sich der Konzern schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Ankeraktionär. Angesichts der vielfältigen Kurstreiber stünden die Chancen auf einen weiteren Kursanstieg gut. Wegen der zahlreichen Risiken sollten Anleger bei der K+S-Aktie aber nicht mit vollem Risiko vorgehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2017)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:23,325 EUR -0,49% (20.07.2017, 17:35)