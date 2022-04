Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

34,13 EUR +0,09% (21.04.2022, 14:27)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (21.04.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Die Aktie hat einen Lauf - AktienanalyseDer Düngemittel- und Salzhersteller K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) wird angesichts hoher Preise noch zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Konzernchef Burkhard Lohr rechne für 2022 nun mit einem Anstieg des operativen Gewinns auf 2,3 bis 2,6 Mrd. Euro. Zuvor seien 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro anvisiert worden, nach etwas weniger als einer Mrd. Euro im vergangenen Jahr. Auch beim bereinigten freien Mittelzufluss habe K+S die Prognose angehoben, statt 600 bis 800 Mio. Euro stünden jetzt 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro im Plan - 2021 seien es 93 Mio. Euro gewesen.Die Nachrichten seien am Parkett gut angekommen: Die K+S-Aktie sei auf den höchsten Stand seit September 2015 geklettert. Im bisherigen Jahresverlauf habe das Papier damit bereits gut 120 Prozent an Wert gewonnen. Wie lange die Rally noch anhalte, lasse sich schwer prognostizieren. Zwar sei das Chartbild bullisch - und das Umfeld für das Unternehmen auch aufgrund der Sanktionen des Westens gegen russische und weißrussische Hersteller weiter günstig.Die meisten Analysten würden das weitere Kurspotenzial inzwischen jedoch für ausgereizt halten, nur noch drei würden dem Titel höhere Kurse zutrauen - die Deutsche Bank, JPMorgan und die DZ. In den Prognosen hat K+S zudem keine Unterbrechungen der Produktion berücksichtigt, wie sie im Fall einer Beeinträchtigung der Erdgasversorgung deutscher Standorte wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine entstehen können, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2022)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:34,43 EUR +0,85% (21.04.2022, 14:16)