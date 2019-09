Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie sei bereits am Freitag kräftig unter Druck geraten. Nun gehe es auch im heutigen Handel wieder deutlich nach unten. Das seien die Gründe:Die Kalipreise hätten sich zuletzt weiter schwach entwickelt - in Europa und auch in vielen anderen Teilen der Welt. So sei der Preis für eine Tonne Kali in Brasilien in den vergangenen Wochen weiter zurückgegangen.Die schwache Kalipreis-Entwicklung sei ein Grund, weshalb es heute auch gleich zwei negative Analystenstudien gegeben habe. So hätten jeweils M.M. Warburg und Pareto Securities den MDAX-Titel von "kaufen" auf "halten" herabgestuft. Immerhin lägen die Kursziele mit 14,40 und 18,40 Euro noch deutlich über dem gegenwärtigen Kursniveau. Dennoch hätten die beiden Analysen bereits im frühen Handel für Gegenwind gesorgt.Bereits seit Jahren sei K+S eines der beliebtesten Ziele für Shortseller. Und an den vergangenen Handelstagen hätten sich wieder vermehrt Hedgefonds, die auf fallende Kurse wetten würden, positioniert und dadurch den bereits schon angeschlagenen Kurs zusätzlich unter Druck gebracht. Alleine Millennium International Management habe knapp ein Prozent der K+S-Aktien leerverkauft.Anleger sollten daher vorerst weiter an der Seitenlinie verharren und eine Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link