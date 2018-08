XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (10.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie auf Jahrestief - AktienanalyseDer Kassler MDAX-Konzern K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hat am Vorabend nachbörslich eine dezente Gewinnwarnung ausgesprochen und die Jahresziele beim Gewinn merklich zusammengestrichen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Entsprechend schwach sei das Wertpapier in den letzten Handelstag dieser Woche gestartet und könnte noch weiter abrutschen.Wie K+S am Donnerstag nach Börsenschluss bestätige, werde aller Voraussicht nach eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2018 gelingen, aber die bisherige Gewinnschätzung verfehlt. Der Kali und Salz-Produzent peile nunmehr eine Spanne zwischen 660 und 740 Mio. Euro an. Im Vorjahr habe das Ergebnis bei 577 Mio. Euro gelegen. Im abgelaufenen Quartal habe das EBITDA bei 105,1 Mio., nach 101,9 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht werde am 14. August 2018 vorgestellt.Technisch habe die Aktie in den letzten Jahren nach einem Kurssturz in 2015 so gar nicht überzeugen können, das Wertpapier schwanke seither zwischen grob 17,57 und 25,00 Euro seitwärts. Die kleine Gewinnwarnung vom gestrigen Tag habe am Freitag einen entsprechenden Kursabschlag mit sich gebracht, aktuell notiere K+S unter der diesjährigen Unterstützungszone von rund 20,50 Euro und könnte noch weitere Rücksetzer in petto haben. Über ein Short-Investment könnte man an einem weiteren Rückfall des Wertes partizipieren, allerdings auch unter höheren Risiken.Die Kehrseite sehe hingegen intraday einen Rücklauf an 21,00 Euro vor, höhere Kursnotierungen könnten aufgrund des dort verlaufenden Aufwärtstrendkanals jedoch nicht abgeleitet werden. Eine sukzessive Annäherung an den gestrigen Schlusskurs würde sich hingegen erst oberhalb von 21,30 Euro einstellen können, dann könnte K+S wieder bis in den Bereich von 22,30 Euro vordringen. Hierfür müsste sich die Nachrichtenlage jedoch signifikant verbessern, das ist derzeit jedoch nicht absehbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: