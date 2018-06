Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (25.06.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Im letzten Geschäftsjahr habe K+S den Umsatz zwar nur leicht von 3,5 auf 3,6 Mrd. Euro gesteigert, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aber immerhin um 11,1% auf 577 Mio. Euro verbessert. Für die laufende Periode habe sich der Vorstand recht optimistisch gezeigt, der Umsatz solle der Jahresprognose zufolge "spürbar" und das EBITDA "deutlich" zulegen. Der Hoffnungsträger sei dabei das neue Werk in Kanada, das einen im Jahresverlauf steigenden Beitrag liefern solle. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Zuversicht untermauert, denn immerhin habe der Umsatz um 4% auf 1,2 Mrd. Euro und das EBITDA um 12% auf 237 Mio. Euro gesteigert werden können.Nun gebe es aber Zweifel an der Dynamik des Aufwärtstrends, denn das Management habe operative Probleme in Kanada eingeräumt. Im zweiten Quartal hätten ein Streik der Eisenbahngesellschaft und ein Produktionsstillstand für vier Tage wegen Reparaturarbeiten das Ergebnis belastet. Deutlich schwerwiegender sei aber das Eingeständnis, dass die Produkte noch nicht die gewünschte Qualität hätten. Eine Lösung sei in Arbeit.Diese Meldung hat der K+S-Aktie einen neuen Dämpfer verpasst, was für die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" den Anlass darstellte, sie mit einem kleinen Gewinn von 7% aus der Nebenwerte-Empfehlungsliste herauszunehmen. (Ausgabe 24 vom 23.06.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:20,85 EUR -3,61% (25.06.2018, 15:48)