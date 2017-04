ISIN K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (10.04.2017/ac/a/d)

Berlin (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S habe 2016 reichlich Gegenwind gehabt: Der Winter sei zu mild für das Streusalzgeschäft gewesen, die Getreidepreise seien zu niedrig für das Kaliumgeschäft, ein Unfall verzögere das Megaprojekt und Umweltauflagen belasten das Portemonnaie. Die Aktie habe diese Katastrophen bereits im vergangenen Herbst eingepreist und seither eine Erholung erlebt."The easy money has been made" laute ein amerikanisches Sprichwort: Das leichte Geld sei bereits verdient worden. Als es nicht mehr schlimmer habe kommen können, also direkt nach dem Unfall in Kanada bei mildem Winter und niedrigem Kalipreis sowie der hochgekochten Auseinandersetzung mit der hessischen Umweltbehörde, da sei die Welt des K+S-Konzerns zusammengebrochen, die Aktie habe auf nur noch 15 Euro notiert.Bei nunmehr über 21 Euro würden Anleger nach einer Entscheidung suchen: Würden die Hiobsbotschaften anhalten oder beruhige sich die Situation nun? Die weitere Kursentwicklung liege aber nach Heibels Einschätzung nach wie vor nicht in der Hand des Unternehmens, sondern in der Hand von Petrus, dem Wettergott. Heibel sei gerne bereit, sich über die spirituelle Bedeutung von Petrus zu unterhalten, aber bei seiner Investmententscheidung sollte Petrus sich raushalten. Daher halte er trotz der großen Kurschance von K+S die Risiken für zu schwer einschätzbar, es gebe bessere Aktien, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 14 vom 07.04.2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:21,835 EUR +0,85% (07.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:21,828 EUR +1,29% (07.04.2017, 22:25)