ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (27.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - K+S-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) charttechnisch unter die Lupe.Die K+S-Aktie sehe sich derzeit durch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation belastet. Auch das jüngste Abwärtsgap (22,32 EUR zu 21,08 EUR) würden die Analysten als Zeichen der Schwäche werten. In dieser Gemengelage sei der jüngste Stabilisierungsversuch auf Basis desTiefs vom November 2017 (18,91 EUR) wichtig. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Level die Tradingrange der letzten zwei Jahre zwischen 25 EUR auf der Ober- und 19 EUR auf der Unterseite nach Süden auflösen. Im Fall einer negativen Weichenstellung würden die Tiefs bei rund 17,50 EUR den nächsten Rückzugsbereich markieren. Danach würden die historischen Tiefs aus den Jahren 2016 und 2013 bei 15,81 EUR bzw. 15,02 EUR eine massive Haltezone bilden. Für einen Silberstreif am Horizont sorge aktuell der RSI. Nachdem der Oszillator zuvor bereits eine divergente Entwicklung gezeigt hatbe, stehe inzwischen ein neues Einstiegssignal zu Buche. Trotz dieses Hoffnungsschimmers würden sie derzeit eine defensive Positionierung favorisieren und bei der untenstehenden Produktauswahl deshalb die angeführten Unterstützungen berücksichtigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:19,43 EUR +2,02% (27.08.2018, 09:50)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:19,46 EUR +1,51% (27.08.2018, 09:56)