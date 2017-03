ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (22.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie: Spürbarer Ergebnisanstieg erwartet - AktienanalyseNein, 2016 war nicht wirklich das Jahr von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Niedrige Kalipreise und Einschränkungen der Produktion am Werk Werra hätten den Umsatz um 17 Prozent gedrückt. Doch im laufenden Geschäftsjahr solle vieles besser werden. "In diesem Jahr wird die Produktion an unserem wichtigen Werk Werra wegen der in der Versenkgenehmigung enthaltenen Beschränkungen noch nicht ganz "rund" laufen. Durchschnittliche Witterungsbedingungen für den Rest des Jahres vorausgesetzt, dürfte das operative Ergebnis der K+S Gruppe in diesem Jahr trotzdem spürbar ansteigen", blicke Vorstandschef Norbert Steiner voraus. "Ab 2018 wird sich die Situation an der Werra deutlich entspannen, da wir durch die Inbetriebnahme der neuen KKF Anlage die Abwassermenge um rund 20 Prozent weiter senken werden", so Steiner weiter.Unter der Annahme durchschnittlicher Witterungs-Verhältnisse für den Rest des Jahres sei laut K+S zudem im Geschäftsbereich Kali von einer deutlich höheren Absatzmenge als in 2016 auszugehen, da zudem erste Mengen vom kanadischen Kalistandort Legacy und von der übernommenen Magpower aus China erwartet würden.Nach einem Kurs-Rücksetzer in den letzten Handelstagen sei die Aktie von K+S in der Nähe der horizontalen Unterstützung bei 21,31 Euro angekommen. Das aktuelle Jahrestief bei 21,43 Euro könnte ebenfalls als Unterstützungsmarke dienen. Bei 20,14 Euro verläuft zudem die 200-Tage-Linie, welche auch unterstützend wirken könnte, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.03.2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:21,66 EUR -2,10% (21.03.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:21,346 EUR -0,97% (22.03.2017, 09:09)