Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,97 EUR -0,59% (02.03.2018, 11:49)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s. (02.03.2018/ac/a/d)

Münster (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Papier des Kasseler Konzerns habe erneut eine kleine Wende geschafft. Auf dem Weg zu einer Neubewertung müsse die K+S-Aktie jetzt allerdings noch einige Hürden meistern.Wichtig dürfte v.a. der Ausblick auf das laufende Jahr sein. Hier werde der Kali- und Salzhersteller liefern müssen, um die Kurserholung fortzusetzen. Sollte sich diese Perspektive jedoch bestätigen, könnte die K+S-Aktie am Markt neu bewertet werden und zwar als Wachstumswert. Das Konsens-KGV für 2019 i.H.v. rund 13 wäre dann eher niedrig und würde Luft nach oben lassen.Acuh technisch stünden dem aber noch größere Hindernisse im Weg. In den letzten sechs Monaten habe die K+S-Aktie eine untere Wendeformation in Form einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter ausgebildet, das sei positiv zu werten. Zwischen 23 und 25 Euro würden nun allerdings massive Widerstände lauern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:22,02 EUR -1,21% (02.03.2018, 11:35)