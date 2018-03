Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,67 EUR -0,63% (16.03.2018, 12:00)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (16.03.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 22 auf 25 Euro.Die Zahlen für das vierte Quartal 2017 seien gemsicht ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Dividende solle auf 0,35 Euro je Aktie angehoben werden. Für 2018 seien ein spürbarer Umsatzanstieg und deutliche Verbesserungen des EBITDA und des bereinigten EBIT in Aussicht gestellt worden. Nachdem diverse Herausforderungen, die in der Vergangenheit zu Belastungen geführt hätten, mittlerweile gelöst worden seien, sehe der Analyst nun insgesamt verbesserte Rahmenbedingungen.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die K+S-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 22 auf 25 Euro angehoben. (Analyse vom 16.03.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:23,54 EUR -0,97% (16.03.2018, 11:46)