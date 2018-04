Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (05.04.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie: Es geht wieder aufwärts - Auffällige Insiderkäufe - AktienanalyseEs geht wieder aufwärts bei K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF): Nach einem deutlichen Gewinnrückgang 2016 stiegen die Erlöse 2017 um fast drei Prozent auf 3,6 Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Für den entscheidenden Schub habe das neue Kalibergwerk in Kanada gesorgt. Zudem hätten die Kasseler von höheren Kalipreisen sowie einem deutlich stärkeren Salzgeschäft profitiert. Der Gewinn sei sogar zweistellig gewachsen: Unter dem Strich habe K+S 145 Mio. Euro und damit elf Prozent mehr als im Vorjahr verdient - trotz einmaliger Belastungen durch die US-Steuerreform. Das stark beachtete Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Bewertungsveränderungen von Derivaten (EBIT I) habe sich von 229,3 Mio. auf 270,8 Mio. Euro erhöht. Die Dividende solle daher um fünf Cent auf 0,35 Euro je Aktie steigen."Wir haben die Weichen auf Wachstum gestellt", habe der neue Vorstandschef Burkhard Lohr gesagt. "2017 war ein Übergangsjahr, in dem wir Hürden aus dem Weg geräumt und Anlauf für die Zukunft genommen haben." Die Ziele sähen entsprechend aus: K+S wolle künftig wieder kräftiger wachsen. Das EBITDA solle 2018 deutlich zulegen. Bis 2030 solle es rund drei Mrd. Euro erreichen. Die jüngsten Insiderkäufe - allein Lohr erwarb kürzlich Aktien für gut 140.000 Euro - unterstreichen die Erfolgserwartungen des Managements, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:24,15 EUR +3,78% (05.04.2018, 15:01)