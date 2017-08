ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (15.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 24 auf 22 Euro.Die Zahlen des Kasseler Konzerns für das zweite Quartal hätten die Markterwartungen verfehlt, obwohl im Berichtszeitraum keine Produktionsstillstände als Folge der Entsorgungsproblematik am Standort Werra zu verzeichnen gewesen seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Börse habe darauf und auf die Aufgabe des mittelfristigen Ergebnisziels ausgesprochen negativ reagiert. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2017 sei dagegen konkretisiert und damit die bisherige qualitative Guidance weitgehend bestätigt worden. Die nun genannten Zahlen liegen im Rahmen der von Thomson Reuters erhobenen Analystenschätzungen und würden zudem Sicherheitspuffer für mögliche Produktionsstillstände im zweiten Halbajahr sowie vorsichtigere Ansätze für die voraussichtliche Nutzungsdauer einiger Anlagen berücksichtigen. Strauß habe seine Schätzungen überarbeitet.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die K+S-Aktie bestätigt und das Kursziel von 24 auf 22 Euro. (Analyse vom 15.08.2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:20,615 EUR -5,54% (15.08.2017, 14:16)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:20,584 EUR -5,65% (15.08.2017, 14:31)