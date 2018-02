ISIN K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s. (02.02.2018/ac/a/d)

Münster (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Papier des Kasseler Konzerns werde weiterhin sehr skeptisch beäugt. Den jüngsten Kursanstieg der K+S-Aktie hätten die Analysten von UBS und Credit Suisse mit einer Bestätigung der Verkaufsempfehlung beantwortet. Dennoch könnte der Titel auf den großen Knall zusteuern, der die Bären überraschen dürfte. Viel werde von der Prognose des Managements für das laufende Geschäftsjahr abhängen. Mittlerweile würden die Analysten im Durchschnitt eine operative Gewinnerholung auf 435 Mio. Euro erwarten. Der Konsenswert sei damit zuletzt noch einmal angestiegen.Sollte K+S allerdings andeuten, dass diese Marke erreichbar sei, würden die Aktienexperten mit einem Freudensprung der Aktie rechnen. Das könnte den großen Knall auslösen - den Ausbruch über die 25-Euro-Marke und damit aus der Seitwärtsbewegung der letzten zwei Jahre, was mit einer massiven Schließung von Short-Positionen einhergehen sollte , so die Aktienexperten von . (Analyse vom 30.01.2018)