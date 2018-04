Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,00 Hold Baader Bank Markus Mayer 13.04.2018 30,00 Outperform Bernstein Research Jonas Oxgaard 13.04.2018 26,00 Buy UBS Andrew Stott 12.04.2018 - Sell Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 12.04.2018 28,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 12.04.2018 24,40 Neutral equinet Knud Hinkel 12.04.2018 23,00 Halten Nord LB Thorsten Strauß 11.04.2018 25,00 Halten LBBW Ulle Wörner 09.04.2018 24,60 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 28.03.2018 23,00 Hold S&P Capital Ahmad Halim 21.03.2018 5,00 Sell Citigroup Nazwisko 20.03.2018 19,30 Underperform Credit Suisse - 19.03.2018 25,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 16.03.2018



28,00 Buy Commerzbank Michael Schäfer 16.03.2018 18,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 15.03.2018



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (19.04.2018/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 Euro oder 5,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 15. März die Zahlen des 4. Quartals 2017 vorgelegt.Der Umsatz stieg auf 3,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,5 Mrd. Euro), das operative Ergebnis EBIT I erhöhte sich auf 271 Millionen Euro (Vorjahr: 229 Mio. Euro), und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs auf 577 Millionen Euro (Vorjahr: 519 Mio. Euro).Das im Mai 2017 in Betrieb genommene Kalibergwerk im kanadischen Bethune machte sich bereits positiv bemerkbar: Bis zum Ende des Geschäftsjahres wurden rund 500.000 Tonnen Kali produziert.Positiv wirkt sich auch das verstärkte Umwelt-Engagement der K+S Gruppe aus: Mit der zu Beginn dieses Jahres in Betrieb genommenen Kainitkristallisations- und Flotationsanlage (KKF) am Standort Hattorf können zusätzliche Wertstoffe gewonnen werden. Gleichzeitig wird die Abwassermenge des Werks Werra jährlich um rund 20 Prozent reduziert. Mit einem Investitionsvolumen von 180 Millionen Euro ist die KKF-Anlage das bisher größte Einzelprojekt der K+S Gruppe im Gewässerschutz.Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die K+S Gruppe, dass der Umsatz spürbar und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) deutlich über den Werten des Vorjahres liegen wird. Bei den Kali- und Magnesiumprodukten wird sich die Steigerung der Produktionsmenge im kanadischen Bethune positiv niederschlagen. Auch im Werk Werra wird die Produktion, durch den Wegfall abwasserbedingter Unterbrechungen, wieder steigen - was ebenfalls zur weiteren Ergebnissteigerung beiträgt. Im Geschäftsbereich Salz ist aufgrund steigender Absatzmengen sowie einer weiteren Verbesserung der Profitabilität von einem spürbaren EBITDA-Anstieg auszugehen.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen von der US-Bank Citigroup. Analyst Andrew Benson hat das Rating für K+S auf "sell" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie der US-Bank zu Chemieunternehmen weltweit hervor. Für den europäischen Chemiesektor rechne Benson mit einer starken Profitabilität im ersten Halbjahr 2018. Preisspitzen für chemische Produkte, die aufgrund von Produktionsausfällen entstanden seien, dürften sich aber wieder abmildern.Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", schrieb in seiner Aktienanalyse vom 13. April, dass sich die Kalipreise zuletzt wieder deutlich erholt haben. Dementsprechend habe sich auch das Papier von K+S gut entwickelt und seinen längere Zeit gebeutelten Aktionären wieder Freude gemacht. Das Marktumfeld für den Kasseler Konzern helle sich weiter auf, der neue Vorstandschef mache einen deutlich besseren Job als sein Vorgänger und das Chartbild stimme ebenfalls optimistisch. Die K+S-Aktie bleibe jedoch wegen zahlreicher Risiken und Unsicherheiten ein heißes Eisen und daher nur für mutige Anleger geeignet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: