K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,10 Halten Independent Research Sven Diermeier 05.11.2020 7,00 Neutral UBS AG Andrew Stott 19.10.2020 8,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 06.10.2020 7,50 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 06.10.2020 7,40 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 06.10.2020 7,60 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 06.10.2020 5,00 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 05.10.2020 4,70 Sell Berenberg Bank Sebastian Bray 22.09.2020 9,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 18.08.2020 5,00 Underperform Credit Suisse Chris Counihan 13.08.2020

Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,054 EUR +4,52% (10.11.2020, 16:11)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,054 EUR +3,84% (10.11.2020, 15:57)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol Deutschland K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.11.2020/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 9,00 Euro oder 4,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 12. November ihre Ergebnisse zum 3. Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Baader Bank, die die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen hat. Analyst Markus Mayer rechne nach dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts mit einer anhaltenden Neubewertung. Der Erlös von 3,2 Milliarden Dollar unterstreiche seine Einschätzung, dass der Kali- und Salzkonzern deutlich unterbewertet sei, schrieb er in einer am 6. Oktober vorliegenden Studie.Die niedrigste Kursprognose für K+S kommt dagegen von der Privatbank Berenberg. Der dort zuständige Analyst Sebastian Bray hat die Einstufung für die Aktie nach einer Fachkonferenz auf "sell" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Saisonbeginn in Südamerika sei für den Kali- und Salzkonzern wie erwartet verlaufen und die Streiks in Belarus hinterließen keine langfristigen Effekte, schrieb Bray in einer am 22. September vorliegenden Studie mit Verweis auf Unternehmensaussagen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?