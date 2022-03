Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 38,00 Outperform Scotiabank Ben Isaacson 28.03.2022 25,00 Neutral UBS Andrew Stott 28.03.2022 30,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 25.03.2022 22,00 Hold Berenberg Bank Adrien Tamagno 14.03.2022 26,00 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 14.03.2022 12,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 10.03.2022



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,39 EUR +6,04% (30.03.2022, 20:44)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,39 EUR +6,78% (30.03.2022, 17:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (30.03.2022/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 38,00 Euro oder 12,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 10. März die Zahlen zum vierten Quartal 2021 präsentiert.Wie der Aktienanalyse der Raiffeisen Bank International AG vom 10. März zu entnehmen ist, sei der Umsatz im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 32% auf 3,2 Mrd. EUR gestiegen. Im Kundensegment Landwirtschaft sei dieser um 34% auf 2,3 Mrd. EUR und im Kundensegment Industrie+ um 29% auf 941 Mio. EUR gestiegen. Verantwortlich für den Umsatzanstieg seien sowohl höhere ausgelieferte Mengen als auch erzielte Preise gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von 267 Mio. auf 969 Mio. EUR gestiegen und habe damit über den Markterwartungen von im Schnitt 698 Mio. EUR gelegen.Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle bei der Hauptversammlung am 12. Mai eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie zur Ausschüttung vorgeschlagen werden. Gemäß der neuen Dividendenpolitik von K+S setze sich der Betrag aus einer Basisdividende von 15 Cent und einer Prämie von 5 Cent zusammen.Für das laufende Gesamtjahr 2021 rechne K+S mit einer Verdoppelung des EBITDA auf 1,6 bis 1,9 Mrd. EUR. Der bereinigte freie Cashflow sollte vor dem Hintergrund der starken Anstiege bei den Durchschnittspreisen und höheren Mengenabsätzen ebenfalls stark ansteigen und zwischen 600 und 800 Mio. EUR (2021: 93 Mio. EUR) liegen, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG.Die niedrigste Kursprognose für K+S kommt dagegen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für die Aktie nach Zahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die endgültigen Resultate und der Ausblick stünden im Einklang mit den vorherigen Ankündigungen des Konzerns, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am 10. März vorliegenden Studie. Die Preise am Kali- und Düngermarkt sollten mindestens noch in diesem Jahr günstig bleiben, wovon die Gewinne bei K+S profitieren dürften. Der Experte empfehle jedoch den Verkauf der Aktie schon seit längerem wegen der aus seiner Sicht zu hohen Bewertung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: