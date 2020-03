Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,50 Sell Berenberg Bank Rikin Patel 20.03.2020 5,00 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 18.03.2020 5,80 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.03.2020 5,40 Underperform Credit Suisse Chris Counihan 13.03.2020 6,75 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 13.03.2020 8,50 Kaufen NORD/LB Thorsten Strauß 13.03.2020 9,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 12.03.2020 10,70 Neutral UBS AG Patrick Rafaisz 12.03.2020 11,00 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 12.03.2020

Börsenplätze K+S-Aktie:



Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,58 EUR -2,75% (26.03.2020, 14:24)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,612 EUR -1,82% (26.03.2020, 14:38)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (27.03.2020/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 11,00 Euro oder 4,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 12. März die Zahlen zum vierten Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. März zu entnehmen ist, habe der Dünger- und Chemiekonzern K+S die Nettoverschuldung im vergangenen Jahr angesichts träger Geschäfte nur leicht reduziert. Per Ende 2019 hätten sich die Nettofinanzschulden auf rund 3,12 Milliarden Euro belaufen nach 3,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Der damit immer noch hoch verschuldete MDAX-Konzern habe den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts angekündigt. Dadurch solle die Verschuldung bis Ende 2021 um deutlich mehr als 2 Milliarden Euro abgebaut werden.Wie K+S weiter mitgeteilt habe, sei das bereinigte Konzernergebnis 2019 um knapp 9 Prozent auf 77,8 Millionen Euro gefallen. Der Rückgang habe aus Effekten im Zusammenhang mit Sicherungsgeschäften resultiert. Operativ habe der Konzern wie bereits bekannt hingegen leicht zugelegt - allerdings im Vergleich zu einem besonders schwachen Jahr 2018. So stieg bei einem stabilen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2019 um rund 6 Prozent auf 640 Millionen Euro, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Warburg Research. Das Analysehaus hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Ausblick für das operative Ergebnis sei ziemlich enttäuschend, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am 12. März vorliegenden Studie. Auch der Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts habe einen Wermutstropfen: Der verlässliche Barmittelzufluss aus diesem Bereich sei damit passé.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: