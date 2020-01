XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut.



KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.) Weitere Informationen: www.kws.de. https://twitter.com/KWS_Group. (06.01.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) zu halten.Die meisten Anbieter von Erfrischungsprodukten hätten vor allem mit Basiseffekten zu kämpfen gehabt: Im Vorjahr habe der heißeste und trockenste Sommer in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen besonders die Nachfrage nach Speiseeis und Erfrischungsgetränken angetrieben. 2019 habe dem ein sehr regenreicher Sommer gegenübergestanden, der zudem im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt um rund 1 Grad kälter gewesen sei. In Folge hätten die großen Anbieter besonders im August in dieser Region deutliche Rückgänge beim Absatz von Wasser gemeldet.Nestlé (Marken: Vittel, Contrex, Perrier, S. Pellegrino) habe das Geschäft in Europa als enttäuschend bezeichnet, den Rückgang allerdings nicht quantifiziert. Bei Danone (Evian, Volvic) sank der Absatz in Q3 weltweit um 2,5%. Auch Coca-Cola habe Rückgänge beim Absatz von Erfrischungsgetränken gemeldet. Bereits im September habe die Nachfrage aber wieder angezogen. Mittelfristig dürften in Europa eher wärmere und trockene Sommer vorherrschen und dem Geschäftsmodell Rückenwind bescheren. So habe KWS SAAT von weiterhin sehr dynamischem Absatz von Saatgut für Hybridroggen berichtet, der gerade unter trockenen Bedingungen als ertragssicher gelte. Die Sektoreinschätzung von Rahlf laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die KWS SAAT-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 66,00. (Analyse vom 06.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "KWS SAAT SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: