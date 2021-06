XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

76,40 EUR +0,92% (01.06.2021, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

76,50 EUR +1,06% (01.06.2021, 12:16)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut.



KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.) Weitere Informationen: www.kws.de. https://twitter.com/KWS_Group. (01.06.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) von 69 auf 72 Euro.Das Einbecker Unternehmen habe in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein solides operatives Wachstum erzielt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Neunmonatszahlen würden allerdings auch eine erhebliche Belastung durch negative Währungseinflüsse zeigen und ausgerechnet das Segment Gemüse, dass zuletzt akquisitorisch stark ausgebaut worden sei, sei von den Folgen der Corona-Krise massiv betroffen. Da der Berichtszeitraum das für den Jahreserfolg entscheidende dritte Quartal umgefasst habe, sei nun schon eine gute Visibilität für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 gegeben. Dem habe der Vorstand durch die Konkretisierung des Ergebnisausblicks Rechnung getragen und damit seine Erwartungen für die EBIT-Marge nun etwas optimistischer als zuvor formuliert.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die KWS SAAT-Aktie und hebt das Kursziel von 69 auf 72 Euro an. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: