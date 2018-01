ISIN KUKA-Aktie:

Kurzprofil KUKA AG:



Die KUKA Group (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR und 13.000 Mitarbeitern. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA den Kunden alles aus einer Hand: Von der Komponente über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage in den Branchen Automotive, Electronics, Consumer Goods, Metallindustrie, Logistics/ E-Commerce, Healthcare und Servicerobotik. Der Hauptsitz des Konzerns ist Augsburg. (19.01.2018/ac/a/nw)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) hat gestern in einem umfassenden Projektreview für 2017 festgestellt, dass es im Zusammenhang mit einzelnen Projekten im Geschäftsbereich Systems sowie mit Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität bei KUKA Systems GmbH zu Ergebnisbelastungen in einer Größenordnung von rund EUR 40 Mio. im Geschäftsjahr 2017 kommen wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Vor diesem Hintergrund senkt KUKA die Erwartung für die EBIT-Marge (vor Kaufpreisallokationen und Wachstumsinvestitionen) von bisher kommunizierten 5,5% auf rund 4,3%. Der Ausblick für die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2017 wird auf rund EUR 3,45 Mrd. angehoben (dies entspricht einer Steigerung von 17% im Vergleich zu den Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 2016 von rund EUR 2,95 Mrd.).Börsenplätze KUKA-Aktie:Xetra-Aktienkurs KUKA-Aktie:121,00 EUR -0,49% (19.01.2018, 10:03)124,00 EUR +1,89% (19.01.2018, 10:18)