ISIN KTM Industries-Aktie: AT0000KTMI02

AT0000KTMI02



WKN KTM Industries-Aktie: A2JKHY

A2JKHY



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie: KTMI

KTMI



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie: KTMI

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (06.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).Anteil an Motorcycle Distributors Australia (MDA) von 26% auf 100% erhöht: MDA sei exklusiver Importeur und Vertreiber von KTM in Australien und Neuseeland, die zusammen den drittgrößten Markt für KTM darstellen würden (über 10.000 verkaufte Einheiten). In den letzten Jahren sei das Portfolio bereits um Husqvarna und WP Suspension ergänzt worden. Mit der Übernahme sämtlicher Aktien werde MDA zur 100%-igen Tochtergesellschaft von KTM und verbessere den Support von dessen Händlernetz und Kundenbasis.Die Transaktion stärke KTMs Präsenz in einer wichtigen Region und stelle somit einen neuen Meilenstein dar. Durch den Zusammenschluss biete sich zudem die Chance, die Zahl verkaufter Einheiten weiter zu erhöhen. Der Schritt sei sicherlich eine gute Nachricht, sei im Ausblick aber wohl bereits berücksichtigt. Der Kaufpreis sei unbekannt.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 87,00. (Analyse vom 06.06.2019)Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:51,50 EUR 0,00% (06.06.2019, 10:57)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:58,00 CHF +0,52% (06.06.2019, 11:45)