Börse Stuttgart-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

49,00 EUR -3,92% (27.08.2019, 09:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

54,60 CHF +0,18% (27.08.2019, 09:56)



ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN KTM Industries-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (27.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).Der bereits angekündigte Anstieg der in H1/2019 verkauften Einheiten um +7% habe zu einem soliden Umsatz von EUR 754,9 Mio. geführt (+4,2% auf vergleichb. Basis, VontE: +2,4%). KTM habe in allen Hauptregionen (Europa, USA u. Indien) weiter zulegen und damit den Markt übertreffen können.Die EBIT-Marge habe 6,2% bzw. 50 Bp. über der ber. Marge in H1/2018 (5,7%) und damit auch über dem von KTMI selbst erwarteten Wert gelegen. Entgegen der Analysten-Prognose rechne KTM im GJ19 beim EBIT wieder mit einem normalen Saisonverlauf (d.h. tieferes EBIT in H1 u. höheres in H2 wegen höherem Anteil von hochmargigem Geschäft m. Offroad-Maschinen). Daher dürfte die in H1/2019 verzeichnete Negativdifferenz zu VontE in H2 wieder weitgehend kompensiert werden.Der operative FCF habe zwar bei EUR -25,8 Mio. gelegen, die rapide Reduktion des NUV/Umsatz-Verhältnisses in H2 lasse aber einen stärkeren Jahresfinish erwarten. Der Kapitalaufwand sei in H1/20119 trotz hoher F&E-Kosten und einer Ausweitung der Produktion um -14% gesunken - dies allerdings bei einer Anhebung des Investitionsziels für 2019 auf CHF 170 Mio. (VontE: CHF 155 Mio.).KTMI rechne mit einem Umsatzwachstum von 3 bis 5% (statt 1 bis 5%, VontE: 3,8%), einem EBIT von CHF mehr als 130 Mio. (statt Marge: 8 bis 10%, VontE: CHF 136 Mio.) und einem FCF/Umsatz von mehr als 5% (statt 3 bis 5%, VontE: 1,9%).Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 87,00. (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:50,50 EUR +1,00% (27.08.2019, 10:44)