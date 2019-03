ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN KTM Industries-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (21.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).Laut einer Ad-hoc-Meldung der KTM Industries AG hätten die Pierer Industrie AG und Bajaj die KTM Industries AG darüber informiert, dass sie eine mögliche Übertragung der 48%-igen Beteiligung von Bajaj an der KTM AG auf die KTM Industries AG prüfen würden. Die Pierer-Gruppe solle in dieser Struktur die Kontrollmehrheit an der KTM Industries AG behalten. Die Unternehmen würden die Vorschläge jetzt im Detail prüfen. Die Entscheidung über die neue Eigentümerstruktur solle in Q2/2019 fallen. Sollte die Transaktion vereinbart werden, werde die KTM Industries AG die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen einer Kapitalerhöhung durch Sacheinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital von KTM Industries prüfen. Das genehmigte Kapital ermögliche eine Kapitalerhöhung um bis zu 50% des bestehenden Grundkapitals. Bei einer Durchführung der Transaktion würde sich die Beteiligung von KTM Industries an der KTM AG von derzeit 51,7% auf rund 99,7% erhöhen.Der Analyst begrüße die Diskussion um eine solche Transaktion. Denn ein erfolgreicher Abschluss hätte aufgrund des Wegfalls der von Bajaj gehaltenen Minderheiten eine Vereinfachung der Eignerstruktur zur Folge. Behalte Pierer Industrie AG eine kontrollierende Mehrheit, würde dies nach Erachten des Analysten außerdem sicherstellen, dass die langfristige Strategie von KTM Industries implementiert werde. Eine finanzielle Bewertung der Transaktion sei erst möglich, falls und wenn die Bedingungen kommuniziert würden.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 94,00. (Analyse vom 21.03.2019)Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Xetra-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:51,20 EUR (20.03.2019)Wien-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:52,60 EUR +0,77% (20.03.2019)