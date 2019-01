Wien-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

52,80 EUR -0,37% (03.01.2019)



ISIN KTM Industries-Aktie:
AT0000KTMI02

AT0000KTMI02



WKN KTM Industries-Aktie:
A2JKHY

A2JKHY



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:
KTMI

KTMI



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (04.01.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).Anpassung der Schätzungen für alle expliziten Prognosejahre 2018-2022: Nach der Medienmitteilung vom 20. Dezember 2018 habe der Analyst sein Modell aktualisiert, um folgende Punkte zu berücksichtigen: 1) Neue Vorgaben für Umsatz, EBIT, Investitionen und Verschuldungsgrad in den Jahren 2019 und 2020, 2) aktuelle Wechselkurse. Für 2018-2022E habe er seine Umsatzschätzungen und seine Schätzungen für das ausgewiesene EBIT um -1%/-1%/-5%/-3%/-2% bzw. -1%/-8%/-10%/-7%/-5% geändert.Aktualisierung des DCF-Modells: Endgültige EBIT-Marge -30 BP.KTM Industries werde dank innovativer Produkte weitere Marktanteile in Europa und den USA hinzugewinnen und bei einem soliden Umsatzwachstum einen steigenden freien Cashflow erzielen. Im Modell rechne der Analyst mit einer Konsolidierung des Joint Venture PEXCO im Jahr 2021.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 114,00 auf CHF 101,00 gesenkt worden. (Analyse vom 04.01.2019)Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:53,40 EUR -1,11% (03.01.2019)