Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (27.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).Industrielle Kooperation angekündigt: KTM Industries und der Eigentümer von GASGAS Motorcycles, Black Toro Capital, hätten eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die, unter Federführung von KTM Industries, die Entwicklung neuer Modelle zur Ergänzung der bereits existierenden von GASGAS (Trial und Enduro) vorsehe. Dabei werde der spanische Standort künftig zur Produktion von GASGAS-Produkten sowie von elektrischen Fahrzeugen von TORROT (u.a. E-Scooter der Marke Muvi) dienen.Sortiment durch günstigere Marke ergänzt: Die Idee hinter der Vereinbarung sei es, GASGAS als dritte, kostengünstigere Marke dem bereits aus KTM- und HUSQVARNA-Modellen bestehenden Sortiment hinzuzufügen und so das globale Vertriebsnetz noch effektiver zu nutzen.Genehmigung der Kartellbehörden stehe noch aus: Das JV müsse zuerst noch kartellrechtlich abgeklärt werden, (finanzielle) Details seien also derzeit nur begrenzt verfügbar. Da KTM Industries bei dem Projekt die Führung innehabe, dürfte hier auch der Mehrheitsanteil liegen, so dass das JV nach Abschluss der Transaktion wohl auch vollständig von KTM konsolidiert werde.Bis zur Genehmigung der Kartellbehörden seien finanzielle Angaben zum JV nur begrenzt möglich. Die Ergänzung des bestehenden Produktportfolios durch eine Marke im günstigeren Preissegment erscheine Diethelm aber als sinnvoller Schritt, zudem erlaube das JV die intensivere Nutzung von GASGAS' umfassendem Vertriebsnetz, was den Umsatz weiter ankurbeln dürfte. Dass das Portfolio künftig auch Elektrofahrzeuge umfassen wird, ist ein weiterer Grund für unsere positive Einschätzung des Vorhabens, so der Aanalyst von Vontobel Research.