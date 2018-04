Xetra-Aktienkurs KSB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil KSB AG:



KSB (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) ist ein führender Anbieter von Pumpen (Umsatzanteil 64%), Armaturen (16%) und zugehörigen Serviceleistungen (20%). KSB-Produkte kommen zum Einsatz, um Flüssigkeiten zu transportieren oder abzusperren (Fluid-Handling). Das 1871 in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) gegründete Unternehmen befindet sich mehrheitlich in Stiftungsbesitz (80% der 0,89 Mio. Stammaktien). Globale Fokusmärkte sind die Industrie (Anteil am Auftragseingang 41%), Energieversorgung (21%) sowie Wasser- und Abwasserwirtschaft (18%). Regionale Fokusmärkte sind der Bergbau in Amerika (12%) und das Baugewerbe in Europa/ Mittlerer Osten (8%). Der Umsatz von zuletzt knapp 2,2 Mrd. EUR wurde mit ca. 15 600 Mitarbeitern in Europa (59%), Amerika/ Ozeanien (18%), Asien (17%) und der Region Mittlerer Osten/ Afrika (6%) erwirtschaftet. (27.04.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KSB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der KSB AG (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3).Der Auftragsbestand im Konzern sei im ersten Quartal 2018 weiter gewachsen. Er habe sich Ende März auf rund 1,4 Mrd. EUR belaufen und damit um mehr als 150 Mio. EUR über dem Vorjahresendwert gelegen. Der Konzernumsatz sei infolge negativer Währungseffekte in Höhe von 28,2 Mio. EUR dennoch im gleichen Zeitraum um 13,2 Mio. EUR (-2,5% yoy) auf 509,3 Mio. EUR zurückgegangen. Während der Umsatz in der Region Mittlerer Osten/ Afrika leicht zugelegt und in Europa wieder das Vorjahresniveau erreicht habe, hätten die Regionen Amerika und Asien/ Pazifik Umsatzrückgänge verzeichnet, die sich in der Konzernbetrachtung in allen drei Segmenten: Pumpen, Armaturen und Service gezeigt hätten. Das Konzernergebnis des ersten Quartals habe somit unter dem des vergleichbaren Vorjahreszeitraums gelegen. Hierfür sei laut KSB in erster Linie der Umsatzrückgang infolge der währungsbedingten Einflüsse ausschlaggebend gewesen.Auftragseingang und Umsatz hätten im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen. Die dafür ursächlichen Währungsrelationen könnten sich im Verlauf des Jahres nach Ansicht des Unternehmens zugunsten der Prognose wieder ändern. KSB sehe daher aktuell noch keine Veranlassung, seine Jahresziele für 2018 zu modifizieren. Das Ergebniswachstum werde im Zusammenhang mit der weiteren Umsatzentwicklung, der Veränderung der Wechselkurse sowie den Effekten aus Kostensenkungsprojekten stehen. Die operativen Chancen und Risiken hätten sich nicht wesentlich verändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KSB-Vorzugsaktie: