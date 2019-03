Börsenplätze KPS-Aktie:



Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

8,46 EUR -0,35% (18.03.2019, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

8,52 EUR +0,83% (18.03.2019, 11:13)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (18.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) zu kaufen.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 sei durch die Kosten der getätigten Akquisitionen sowie durch rückläufige Umsätze mit einem Großkunden geprägt gewesen. Somit sei die historische Dynamik eines zweistelligen Wachstums nicht fortgesetzt worden und auch die EBITDA-Marge habe sich reduziert. Diese Entwicklung habe aber bereits im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 umgekehrt werden können. Schon im ersten Quartal 2018/19 seien wieder die historisch hohen Margenniveaus erreicht worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung auch auf das Gesamtjahr 2018/19 übertragen lasse.Die Umsatzerlöse seien im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 um 7,4% auf 172,22 Mio. EUR (VJ: 160,30 Mio. EUR) gesteigert worden. Während ein Großkunde verantwortlich für einen Umsatzrückgang in Höhe von 18 Mio. EUR gewesen sei, habe dies gut durch die Umsatzbeiträge aus den Akquisitionen (19,5 Mio. EUR) ausgeglichen werden können. Zudem hätten neue Transformations- und Beratungsprojekte zu der weiteren Umsatzsteigerung beigetragen.Ergebnisseitig sei ein EBITDA in Höhe von 20,02 Mio. EUR erzielt worden, gegenüber 26,41 Mio. EUR im Vorjahr. Somit habe sich die EBITDA-Marge von 16,5% (GJ 2016/17) auf 11,6% (GJ 2017/18) reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr sei jedoch die Ergebnisqualität durch die deutlich reduzierten aktivierten Eigenleistungen erhöht worden. Die aktivierten Eigenleistungen seien um 44,9% auf 2,83 Mio. EUR (VJ: 5,14 Mio. EUR) zurückgegangen. Hintergrund dieser Entwicklung seien im Wesentlichen gestiegene Personalaufwendungen aus den Akquisitionen. Zukünftig sollte sich dies jedoch äußerst positiv für die KPS auswirken, da die wichtigste Ressource für ein Beratungshaus das Personal sei, welches zudem in der Regel schwer zu bekommen sei. Weiterhin hätten, durch die spanische Gesellschaft, die durchschnittlichen Lohnkosten weiter gesenkt werden können, was sich mittelfristig positiv auf die Margenentwicklung auswirken sollte.Die Analysten würden davon ausgehen, dass für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 Umsatzerlöse in Höhe von rund 180 Mio. EUR erwirtschaftet würden und ein EBITDA in Höhe von ca. 26,5 Mio. EUR erzielt werde. Somit lägen die Analysten mit ihren Prognosen am oberen Ende der Guidance. Sie würden erwarten, dass mittelfristig die Kostenbelastungen weiter zurückgehen würden und dass die Kostensparmaßnahmen greifen würden. Zudem sollten langfristig, mit der Industrialisierung des Beratungsansatzes und dem geringeren Lohnniveau in Spanien, weitere Skaleneffekte gehoben werden können.Auf Basis ihrer Prognose haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 13,20 EUR ermittelt und vergeben der KPS-Aktie daher das Rating "kaufen". (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link