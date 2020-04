Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (01.04.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 habe die KPS AG den Umsatz um 4,9% auf 180,66 Mio. EUR gesteigert (VJ: 172,22 Mio. EUR). Während die Umsatzerlöse mit dem größten Kunden rückläufig gewesen seien, habe dieser Effekt durch Neugeschäfte mit Bestands- und Neukunden überkompensiert werden können. Insbesondere die getätigten Akquisitionen hätten sich als sehr erfolgreich herausgestellt und so sei der Anteil der Umsätze außerhalb Deutschlands von 42,9 Mio. EUR um 79,5% auf 77,0 Mio. EUR angestiegen. Hier zeige sich die gute Umsetzung der Internationalisierungsstrategie.Gleichzeitig sei eine überproportionale Ergebnisverbesserung erzielt worden und das EBITDA sei um 12,6% auf 22,55 Mio. EUR (VJ: 20,02 Mio. EUR) angestiegen. Die sehr gute operative Entwicklung der getätigten Akquisitionen habe sich durch vereinbarte Earn-Out-Verpflichtungen aber ergebnisminimierend ausgewirkt. So hätten sich die Earn-Outs auf 4,8 Mio. EUR belaufen. Bereinigt um diesen Effekt habe das EBITDA bei 27,31 Mio. EUR gelegen, was einer EBITDA-Marge von 15,1% entspreche. Somit wären die hohen Margen aus der Vergangenheit wieder nahezu erreicht.Bilanziell sei das Unternehmen weiterhin hervorragend aufgestellt, mit einer Eigenkapitalquote von 45,2% (30.09.2018: 46,5%) und einer Nettoverschuldung von 7,72 Mio. EUR (30.09.2018: 12,12 Mio. EUR).Auch das erste Quartal 2019/20 habe sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt und die KPS zeige eine stabile Entwicklung auf. Der Umsatz habe sich um 0,7% auf 44,7 Mio. EUR (VJ: 44,4 Mio. EUR) und das EBITDA um 10,4% auf 5,9 Mio. EUR (VJ: 6,6 Mio. EUR) erhöht, was einer EBITDA-Margenreduktion von 14,9% (Q1 18/19) auf 13,2% (Q1 19/20) entspreche. Hintergrund dieser Entwicklung seien vornehmlich die Earn-Out-Verpflichtungen der ICE Consultants.Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 auf 181,84 Mio. EUR ansteigen würden, bzw. 190,93 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020/21. Weiterhin würden die Analysten von einer leichten Margenverbesserung ausgehen, speziell durch die Industrialisierung des Beratungsansatzes, den Fokus auf Mitarbeiterakquise in Ländern mit einem geringeren Lohnniveau und den verstärkten Einsatz von eigenen Mitarbeitern anstatt Freelancern. Die Ergebnisguidance sehe ein EBITDA in Höhe von 28 bis 36 Mio. EUR vor, jedoch sollte es durch die erstmalige Anwendung der Leasingbilanzierung gemäß IFRS 16 zu einem cashneutralen positiven Ergebniseffekt in Höhe von 3,80 Mio. EUR kommen. Bereinigt um den IFRS-16 Effekt liege die Guidance bei 24,20 bis 32,20 Mio. EUR. Die Analysten würden eine leichte Ergebnisverbesserung erwarten und im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 mit einem EBITDA in Höhe von 24,02 Mio. EUR und 25,51 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020/21 rechnen.Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 13,20 EUR auf 13,00 EUR reduziert und vergeben der KPS-Aktie unverändert das Rating "kaufen".(Analyse vom 01.04.2020)